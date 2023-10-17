В Госдуме обсудили, как Орловщине не стать банкротом

Важную тему поднял Сергей Потёмкин.

Заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов принял участие в заседании комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Другими участниками разговора стали, в том числе, министр финансов РФ Силуанов и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Меня интересовал очень важный для нашего региона вопрос. В 2025 году наступает срок выплаты бюджетного кредита, взятого областным правительством. Выплаты по кредиту — всегда сложная тема для нашего небогатого бюджета. Можно ли рассчитывать на поддержку федерального центра? Именно этот вопрос я и задал уважаемым министрам и депутатам», — рассказал Потёмкин.

В итоге орловца поддержал председатель комитета Андрей Макаров, заявивший, что регионам необходима такая поддержка, так как именно они реализуют государственные программы развития. Участники заседания решили вернуться к этой проблеме в начале будущего года, обсудив её на высоком уровне с участием представителей различных субъектов РФ.

«Уже в ближайшем будущем эта тема может стать чрезвычайно острой для многих регионов. Долги, безусловно, нужно отдавать, но следует выработать приемлемый для регионов механизм их возврата. Иначе такие дотационные области, как наша, могут оказаться в состоянии банкротства», — высказался зампред орловского облсовета.

На 1 октября текущего года госдолг Орловской области составлял 22,6 миллиарда рублей. Вся эта сумма приходилась на ссуды (кредиты) федерального бюджета. Для сравнения, все расходы региона, запланированные на будущий год, составляют 55,9 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»