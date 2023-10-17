Орловец избил друга, который заступился за свою любимую

17.10.2023 | 8:00 Закон и порядок, Новости

Дело о некрасивом поступке рассмотрел суд в Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

В Орловской области Хотынецкий районный суд приговорил местного жителя к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Подробности сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело было заведено по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Поводом стали события одного из майских вечеров 2023 года. Следствие и суд установили, что в тот день подсудимый пришел в гости к своему знакомому, и они совместно распивали спиртные напитки.

Затем хозяина дома сморило. Он оставил гостя одного, а сам отправился в комнату, чтобы прилечь и поспать. Гость не только захмелел, но и явно заскучал. В какой-то момент он стал приставать к сожительнице своего знакомого сделав ей непристойное предложение. Последняя громко позвала на помощь своего сожителя.

От ее крика он проснулся и прибежал на помощь. Когда он стал заступаться за свою любимую, гость набросился на него с кулаками. Повалив хозяина дома на пол, подсудимый принялся избивать его ногами и бил до тех пор, пока несчастный не потерял сознание.

Очнувшись после избиения, потерпевший обратился в больницу. Обследование показало, что причиненные ему травмы повлекли тяжкий вред его здоровью. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. Кроме того, суд принял во внимание показание потерпевшего и свидетелей, заключение эксперта.

В результате мужчина получил наказание в виде лишения свободы на 4 года, отбывать которое он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»


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