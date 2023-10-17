Орловчанку поймали на торговле сомнительной парфюмерией

17.10.2023 | 15:51 Закон и порядок, Новости

ИП нарушил правила маркировки товаров.

Фото: ИА «Орелград»

Новость сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Административное дело рассматривал Урицкий районный суд.

Роспотребнадзор подал иск в отношении ИП Семеновой М.С. — о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга лиц. Речь шла о маркировке туалетной воды. Как установил суд, предприниматель неоднократно реализовывал парфюмерную продукцию, маркированную одинаковыми средствами идентификации, то есть отмеченную неправильным образом.

Районный суд полностью поддержал Роспотребнадзор. Решение вступило в силу.

Из открытых источников известно, что ИП Семенова М.С. зарегистрирован в Урицком районе в 2022-м году. Основным видом его деятельности является розничная торговля косметикой и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

Обязательная маркировка парфюмерии введена в России уже три года назад. Всем товарам данной категории присваиваются уникальные двумерные коды Data Matrix. Стоимость одного такого кода составляет 60 копеек (с НДС). Идентификатор позволяет отследить «судьбу» продукции через единую национальную систему «Честный знак».

ИА «Орелград»


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