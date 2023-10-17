Отвечать за орловскую медицину будет Пух

В регионе назначен исполняющий обязанности главы Депздрава.

Должность освободилась после недавних ротаций в областном правительстве. Ранее её занимал Игорь Петчин. Он продержался на посту только около года.

Теперь исполняющим обязанности начальника Департамента образования Орловской области назначен Дмитрий Пух. Он тоже является свежей фигурой среди орловских чиновников. Пух, как и Петчин, приехал на Орловщину из Архангельска, где работал в местной областной больнице. С февраля текущего года он работает в должности замначальника Депздрава.

Как пояснили «Орёлграду» в областной администрации, Пух не будет уходить со своего предыдущего поста. Он останется заместителем начальника и при этом будет работать исполняющим обязанности главы Депздрава. Можно сказать, что его назначение произошло «в автоматическом режиме» – скорее всего, спустя какое-то время орловской медицине найдут нового постоянного руководителя.

Известно, что в Архангельске Пух работал заведующим нейрохирургической реанимацией. В орловском Депздраве на посту замглавы в круг его ответственности входят вопросы первичной медицинской помощи, лекарственного обеспечения, медицинского строительства, клинической и экспертной работы.

ИА «Орелград»