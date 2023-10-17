В Орловской области выбрали Народного участкового

Определён победитель регионального этапа конкурса.

Им стал Николай Колганов – старший участковый уполномоченный полиции Отделения №1 по Железнодорожному району Орла. Именно он представит наш регион на всероссийском финале.

Николай Колганов служит в органах внутренних дел с 2006-го года, в службе участковых уполномоченных – около 15 лет. На данный момент орловец является майором полиции.

Административный участок Колганова включает в себя и частный сектор, и улицы с многоквартирными домами. На его территории проживают около трёх тысяч человек.

Голосование за финалистов конкурса пройдёт на сайте газеты «Комсомольская правда» с 1 по 10 ноября. Принять участие в нём смогут все желающие.

Как напомнили в Управлении МВД по Орловской области, этот год для службы участковых уполномоченных – особенный, так как 17 ноября исполнится ровно сто лет со дня основания данного подразделения.

ИА «Орелград»