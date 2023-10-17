Орловцы просят отремонтировать лестницу у аллеи Любви

Она находится в плачевном состоянии.

Соответствующее видеобращение, снятое активистом Андреем Поздняковым, опубликовал штаб «Общероссийского народного фронта» в Орловской области. Лестница находится в сквере Артиллеристов и ведёт к аллее Любви. Хотя объект достаточно небольшой (по пять больших ступенек с одной и другой стороны, плюс небольшая площадка между), с ним связано сразу несколько проблем.

Во-первых, бетонные ступени давно пришли в практически полную негодность. При этом лестница находится в центре города, ей активно пользуются жители и гости Орла, в том числе, дети, пожилые, лица с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, она выходит прямо на проезжую часть (на выезд из-под Александровского моста). Эта дорога тоже активно используется, только уже не пешеходами, а автомобилистами, что создаёт угрозу аварийных ситуаций. Здесь нет ни пешеходного перехода, ни дорожных знаков.

«Народный фронт» направил в городскую администрацию официальное обращение. ОНФ просит мэрию принять меры к ремонту данной лестницы. Кроме того, активисты указали, что к комплексному решению этой проблемы необходимо подключиться и ГИБДД.

ИА «Орелград»