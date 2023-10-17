На улицах Орла стало меньше троллейбусов

Это признали в мэрии.

Тему подняли в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова «ВКонтакте». Сразу несколько пользователей пожаловались на ухудшение ситуации с троллейбусами.

«Приходится по 20 минут ожидать свой маршрут. Троллейбусные маршруты №6 и №7», — написал один из орловцев.

«В ТТП нет исправных троллейбусов, ездить не на чем, найдите возможность приобрести новые или б/у несколько штук!», — обратился к властям другой пользователь (сотрудник «Трамвайно-троллейбусного предприятия»).

Им ответили с официального аккаунта администрации Орла. В мэрии признали проблему. «Несколько единиц троллейбусов находятся на ремонте, в связи с чем выпуск подвижного состава на маршруты временно снижен, МУП «ТТП» поручено осуществить ремонт данных троллейбусов в оперативном порядке», — объяснили представители городских властей.

Также горадминистрация в очередной раз заявила: «Прорабатывается вопрос об обновлении подвижного состава троллейбусов в рамках участия в целевых программах, а также ведутся переговоры о возможности предоставления подвижного состава троллейбуса из других городов».

Ранее стало известно, что до декабря на всём транспорте «ТТП» Орла установят валидаторы.

ИА «Орелград»