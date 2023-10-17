В орловском Депздраве объяснили ликвидацию роддома

17.10.2023 | 11:17 Важное, Медицина, Новости

Главная официальная претензия – невысокий спрос на его услуги.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт об Бюджетном учреждении здравоохранения «Родильный дом», которое находится на 2-й Посадской. Напомним, что до 15 января 2024 года оно должно войти в состав НКМЦ имени Круглой. Ранее в роддоме произошёл серьёзный коррупционный скандал – было возбуждено 15 уголовных дел.

Тема всплыла в соцсетях в комментариях к очередному прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова. Один из пользователей задался вопросом: «Почему закрывается роддом на Посадской? Один из самых лучших роддомов, нужно думать не только о себе, но и о гражданах».

Ему ответили с официального аккаунта Департамента здравоохранения Орловской области: «Сейчас сложилась ситуация, которая не позволяет поддерживать стабильное финансовое положение в медицинском центре. Роженицы зачастую выбирают либо больницу Боткина, либо перинатальный центр. Для сравнения, в перинатальном центре проводят 13-15 родов в сутки, тогда как в роддоме — трое родов за двое суток».

Таким образом, официальных причин оказалось сразу несколько – низкая востребованность и финансовые сложности. Отметим, что областной перинатальный центр вошёл в состав НКМЦ имени Круглой ещё в 2016-м году. Это случилось после массовой гибели новорожденных – за две недели из жизни ушли восемь детей.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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