В Орле ужесточили требования к казакам из оффшоров

Областные власти дополнили правила субсидирования казачьих обществ.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории региона. Правила субсидирования были введены в октябре 2022 года и распространяются только на казаков, официально внесенных в государственный реестр. В первоначальной редакции документа действовало ограничение на получение субсидий для казаков, являющихся иностранными юридическими лицами.

В новой версии документа данный пункт оказался расширен. Согласно ему, участниками конкурса на соискание субсидий могут быть казачьи общества, не являющиеся иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, используемые для промежуточного (оффшорного) владения активами в РФ. То есть представителям оффшорных компаний поддержку не дадут. Кстати, перечень оффшорных государств и территорий утверждается Минфином РФ, на этот перечень и будут ориентироваться в Орле.

Также соискателям могут стать казаки, не являющиеся российскими юрлицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия оффшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов. Предыдущее ограничение составляло 50 процентов. При расчете доли участия оффшорных компаний в капитале российских юридических лиц, согласно новой редакции, не учитывается прямое или косвенное участие оффшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ, акции которых обращаются на организованных торгах в РФ. Также не учитывается косвенное участие таких оффшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ.

Напомним, что субсидии казакам предоставляются в рамках государственной программы «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества». Они предназначены на реализацию мероприятий в сфере охраны общественного порядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, охраны лесов, объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Кроме того, субсидии можно тратить на реализацию социально значимых программ и проектов по военно-патриотическому и военно-спортивному направлениям, на проведение культурно-массовых мероприятий по развитию казачьих традиций и восстановлению духовного наследия казачества, мероприятий по военной и допризывной подготовке казачьей молодежи.

ИА «Орелград»