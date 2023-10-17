В Орле сроки ремонта Комсомольской снова продлили

Теперь его должны сдать только в январе.

Сегодня ряд орловских СМИ сообщил о срыве сроков сдачи масштабного ремонта Комсомольской улицы (от Карачевского до Кромского шоссе). Также соответствующие посты и комментарии появились в соцсетях. Ранее в качестве «последней даты» сдачи и приёмки важнейшего городского объекта неоднократно называлось 15 октября.

Однако по официальным данным, размещённым на сайте Госзакупок, 13-го октября текущего года срок сдачи объекта был продлён до 23-го января 2024-го. Это уже пятая версия данного контракта. Ранее, ещё в июне, в качестве последней даты было установлено 29 ноября текущего года.

Таким образом, говорить о срыве сроков ремонта не приходится – и вряд ли придётся, ведь заказчик, действуя таким образом, может откладывать «роковой день» до бесконечности.

Всё это очень напоминает ремонт улицы Пионерской, который выполнялся тем же подрядчиком — ООО «МонолитСтрой». Пионерскую должны были отремонтировать в декабре 2022-го, но сдали только в июне 2023-го. Причём сразу после этого на улице стали появляться свежие ямы.

Напомним, что ремонт Комсомольской обойдётся бюджету в 336 миллионов рублей. Часть этих средств подрядчик уже получил.

ИА «Орелград»