В Орле усилят транспорт из-за болельщиков

Завтра ожидается ответственный матч.

18 октября на стадионе Ленина пройдёт финал Кубка Союза федераций футбола «Центр». За право выхода в профессиональную лигу будут биться наш «Орёл» и «Локомотив» из районного центра Лиски Воронежской области. Матч начнётся в 18 часов 30 минут.

Как правило, финалы таких соревнований проводят на нейтральном поле. Однако Союз решил нарушить традицию и организовать игру в Орле. Ранее сообщалось, что число болельщиков на этом матче может составить до 10 тысяч человек.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, завтра вечером по городу будут курсировать дополнительные муниципальные автобусы. Они помогут болельщикам добраться домой после окончания матча.

«Потребность горожан будут обеспечивать 18 автобусов и два троллейбуса (№4). Дополнительные единицы автобусов появятся на маршрутах №8, 14, 19, 26, 48 и 60», — рассказали в городской администрации.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»