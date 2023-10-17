В Орле женщина отсудила компенсацию за нападение стаи собак

Суд рассмотрел дело о нашумевшем инциденте на улице Бурова.

Как сообщает Советский районный суд города Орла, вынесено решение по иску местной жительницы к управлению ветеринарии Орловской области. Речь шла об инциденте, который в Орле получил широкий общественный резонанс. Произошел он в июне 2020 года. Около 23 часов вечера на женщину на пересечении улиц Бурова и Раздольной напала стая бездомных собак, в результате она была сильно искусана и получила множественные раны и ссадины. Долгое время пострадавшая проходила лечение, в том числе стационарное. В суде она потребовала взыскать с ведомства компенсацию.

«Установив обстоятельства дела и проанализировав нормы федерального законодательства и подзаконных актов, суд пришел к выводу, что органом, уполномоченным осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, является управление ветеринарии Орловской области, — говорится в информации суда. — И именно на администрации города Орла лежит обязанность по содержанию спорной территории, включая контроль за ее безопасным состоянием».

В результате было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований. Суд постановил взыскать в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей, посчитав указанную сумму соразмерной причиненным физическим и нравственным страданиям. При вынесении решения суд принял во внимание не только обстоятельства инцидента, но и тяжесть полученных травм, характер физических и нравственных страданий истицы, ее возраст, а также то, что инцидент и его последствия нарушили привычный образ жизни истицы. Впрочем, решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»