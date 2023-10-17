В Орле в сгоревшем расселённом доме нашли женское тело

17.10.2023 | 10:52 Новости, Происшествия

Личность покойной установлена.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, ЧП случилось в Новодеревеньковском районе в деревне Михайловка накануне. Тревожный сигнал поступил в службу спасения в 16 часов 6 минут. Горел частично расселённый двухэтажный деревянный дом.

Пожарные, ликвидируя последствия возгорания, обнаружили в доме тело пожилой женщины. Её личность установлена. Сообщается, что погибшей было 83 года.

В результате пожара на доме выгорела кровля, также пострадали внутренние помещения. Последствия происшествия ликвидировали сотрудники четырёх пожарно-спасательных частей из четырёх районов – Новодеревеньковского, Верховского, Краснозоренского и Новосильского. Причину ЧП ещё предстоит установить специалистам.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 12 раз, из них два раза на ликвидацию возгораний и 10 раз на помощь населению.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

ИА «Орелград»


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