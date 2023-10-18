Почти 400 наркопреступлений выявлено в Орловской области

Оперативную статистику по итогам трех кварталов обнародовало УМВД.

В Орловской области за девять месяцев 2023 года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было поставлено на учет 376 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 15,6 килограмма наркотических средств и психотропных веществ. Такие данные обнародовало региональное Управление МВД России.

Из ведомственной информации также следует, что в отчетном периоде времени в регионе было пресечено 471 административное правонарушение по линии незаконного наркооборота. В общей структуре преступности доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средства, за прошедшие три квартала составила 6,4 процента. Для сравнения, ровно 9 процентов составила доля преступлений экономической и коррупционной направленности.

Тем временем, в Орловской области стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, он продлится по 27 октября. В его рамках полиция призывает граждан сообщать в органы внутренних дел «сведения о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков». Сообщать такую информацию можно и в иные заинтересованные ведомства. Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, профилактика их немедицинского потребления.

«Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан, располагающих сведениями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков или действующих наркопритонах, а также в случае обнаружения надписей, содержащих пропаганду наркотических средств, информировать об этом полицию или иные заинтересованные ведомства, – говорят в пресс-службе УМВД. – Сообщить данные сведения можно по следующим номерам телефонов: телефон доверия УМВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56; дежурная часть УМВД России по Орловской области – 02 (с мобильного 102), (4862) 43-32-32».

Получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно по телефонам: БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» – (4862) 77-07-03; Молодежный телефон доверия (консультация психолога) – (4862) 44-52-55.

ИА «Орелград»