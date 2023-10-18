Трассу Р-119 планируют отремонтировать на выезде из Орловской области

18.10.2023 | 8:37 ЖКХ, Новости

Определен подрядчик для проведения проектных и изыскательных работ.

H 119 Орел Тамбов
ФКУ Упрдор Москва – Харьков

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-119 «Орел – Тамбов» планируется на участке от 137  до 153 километра трассы, условно от города Ливны до границы с Липецкой областью. Заказчиком проектирования и выступает ФКУ Упрдор Москва – Харьков. Работы за 14 млн рублей должно выполнить ООО «Донавтодорпроект». Контракт в стадии подписания поставщиком, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, в сентябре 2023 года официально завершилась реконструкция  Р-119  «Орел – Тамбов» с 0 по 6 километр. Выполнено расширение и усиление дорожной одежды, отремонтировано 11 примыканий и пересечений, устроены дополнительные переходно-скоростные и накопительные полосы, линии искусственного электроосвещения, установлены дорожные знаки,  барьерное ограждение и светофоры.

ИА “Орелград”


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