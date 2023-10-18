Трассу Р-119 планируют отремонтировать на выезде из Орловской области

Определен подрядчик для проведения проектных и изыскательных работ.

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-119 «Орел – Тамбов» планируется на участке от 137 до 153 километра трассы, условно от города Ливны до границы с Липецкой областью. Заказчиком проектирования и выступает ФКУ Упрдор Москва – Харьков. Работы за 14 млн рублей должно выполнить ООО «Донавтодорпроект». Контракт в стадии подписания поставщиком, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, в сентябре 2023 года официально завершилась реконструкция Р-119 «Орел – Тамбов» с 0 по 6 километр. Выполнено расширение и усиление дорожной одежды, отремонтировано 11 примыканий и пересечений, устроены дополнительные переходно-скоростные и накопительные полосы, линии искусственного электроосвещения, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение и светофоры.

ИА “Орелград”