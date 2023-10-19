Мэрия Орла назвала места сбора участников субботника

Экологическая акция пройдёт 21 октября.
Мероприятие начнётся в 9 часов. По текущим данным, в Орле этот день не обойдётся без осадков. Поэтому организаторы советуют брать с собой не только инструменты, перчатки и мешки, но и одежду, способную защитить от дождя.
В пресс-службе администрации Орла назвали конкретные адреса, где соберутся те, кто хочет очистить от мусора общественные территории.
В Советском районе:
- у дома по Береговой, 2,
- у дома по Матросова, 52,
- у дома по Приборостроительной, 15 (со стороны школы №19),
- у разворотного кольца на Игнатова (рядом со въездом на территорию тубдиспансера),
- у входа на лодочную станцию.
В Заводском районе:
- у дома по Левому берегу реки Оки, 57 (со стороны Красного моста),
- в парке «Разградский» около моста «Дружбы» на парковке,
- на входе в парк «Ботаника» (со стороны дома по Орёлстроевской, 15),
- в переулке Маслозаводском у АЗС,
- у озера «Светлая жизнь» на автобусной остановке,
- у дома по Емлютина, 3.
В Железнодорожном районе:
- у дома по набережной Дубровинского, 62,
- у дома по Паровозной, 5, на остановке общественного транспорта,
- на перекрёстке Тульской и Электровозной,
- на улице Герцена у моста со стороны ОАО «Стекломаш»,
- на улице 5 Августа у моста «Дружба».
В Северном районе:
- на перекрёстке улиц Маринченко и Раздольной,
- у дома по Раздольной, 84, у первого подъезда,
- у дома по Благининой, 2-А, у базы «Лесной двор»,
- у дома по Рощинской, 19, на остановке общественного транспорта,
- у здания территориального управления по Северному району.
Возрастное ограничение: 6+.
ИА «Орелград»