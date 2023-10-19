Мэрия Орла назвала места сбора участников субботника

Экологическая акция пройдёт 21 октября.

Мероприятие начнётся в 9 часов. По текущим данным, в Орле этот день не обойдётся без осадков. Поэтому организаторы советуют брать с собой не только инструменты, перчатки и мешки, но и одежду, способную защитить от дождя.

В пресс-службе администрации Орла назвали конкретные адреса, где соберутся те, кто хочет очистить от мусора общественные территории.

В Советском районе:

у дома по Береговой, 2,

у дома по Матросова, 52,

у дома по Приборостроительной, 15 (со стороны школы №19),

у разворотного кольца на Игнатова (рядом со въездом на территорию тубдиспансера),

у входа на лодочную станцию.

В Заводском районе:

у дома по Левому берегу реки Оки, 57 (со стороны Красного моста),

в парке «Разградский» около моста «Дружбы» на парковке,

на входе в парк «Ботаника» (со стороны дома по Орёлстроевской, 15),

в переулке Маслозаводском у АЗС,

у озера «Светлая жизнь» на автобусной остановке,

у дома по Емлютина, 3.

В Железнодорожном районе:

у дома по набережной Дубровинского, 62,

у дома по Паровозной, 5, на остановке общественного транспорта,

на перекрёстке Тульской и Электровозной,

на улице Герцена у моста со стороны ОАО «Стекломаш»,

на улице 5 Августа у моста «Дружба».

В Северном районе:

на перекрёстке улиц Маринченко и Раздольной,

у дома по Раздольной, 84, у первого подъезда,

у дома по Благининой, 2-А, у базы «Лесной двор»,

у дома по Рощинской, 19, на остановке общественного транспорта,

у здания территориального управления по Северному району.

Возрастное ограничение: 6+.

ИА «Орелград»