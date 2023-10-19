Замглаву «Орёлгосзаказчика» оштрафовали

Это произошло по инициативе прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, административное дело рассматривал Мировой судья судебного участка №2 Заводского района города Орла. Его возбудила прокуратура Малоархангельского района области.

Первопричиной стало состояние дорог в данном муниципальном образовании. Как установил орган надзора, на отдельных участках отсутствовала дорожная разметка. Такие нарушения были выявлены на межмуниципальных трассах «Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое», «Малоархангельск – посёлок Станция Малоархангельск», «Малоархангельск-Прогресс-Луковец-Губкино». Кроме того, на последней из перечисленных дорог образовались выбоины и ямы, чьи размеры превышали допустимые значения.

Прокуратура потребовала от «Орёлгосзаказичка» привести трассы в нормативное состояние, но этого не произошло. Тогда она возбудила дело. За умышленное невыполнение прокурорских требований оштрафовали ответственное должностное лицо казённого учреждения. Сумма наложенного взыскания остаётся неизвестной.

Также прокурор района обратился в суд с иском, который обязывает «Орёлгосзаказчик» всё-таки нанести разметку и отремонтировать дорожное полотно. Эти требования также были удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Ранее стало известно, что на Орловщине экс-главбух сельского поселения обвиняется в крупном хищении.

ИА «Орелград»