В Орле открыли площадь Генерала Попова

Объект находится в Заводском районе.

Площадь располагается прямо перед зданием территориального управления (на 1-й Посадской, 14). Решение о присвоении ей имени военачальника, освобождавшего Орёл от фашистов, приняла профильная городская комиссия в апреле этого года. Затем выбор имени для объекта одобрил горсовет.

В честь данного события состоялась торжественная церемония.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, с данной инициативой выступили Почётный гражданин Орловской области Егор Щекотихин и известный краевед Елена Ашихмина. Городские власти напоминают, что именно в этом году Орёл празднует юбилейную 80-ю годовщину освобождения от немецких оккупантов.

С июня 1943-го года герой Советского Союза, генерал-полковник Маркиан Михайлович Попов командовал войсками Брянского фронта. Это подразделение действовало в рамках Орловской наступательной операции при разгроме 2-й танковой и 9-й полевой армий группы «Центр» Вермахта. Теперь на площади установлена информационная табличка с QR-кодом. Любой обладатель цифрового гаджета, считав код, сможет попасть на соответствующую интернет-платформу и подробно ознакомиться с биографией и личностью Попова.

Также с 2025-го года «площадь Генерала Попова Маркиана Михайловича» сможет участвовать и в голосованиях по выбору объектов для благоустройства – предварительном и итоговом.

ИА «Орелград»