Сборная России по футболу может сыграть в Орле

С таким предложением выступил Юрий Сёмин.

Почётный гражданин Орла, известный футболист и тренер высказался на эту тему в интервью для «Матч ТВ». Сёмин предложил проводить некоторые игры с участием национальной сборной в небольших городах, указав как один из вариантов столицу Орловщины.

«Я считаю, сборная России должна больше играть на периферии, где на футбол приходит большое количество болельщиков. Надо выбирать не только Волгоград, а ещё более мелкие города. Например, Орел», – заявил он.

Также Сёмин вспомнил о недавнем матче за Кубок Любительской лиги. Игра проходила в Орле и собрала на стадионе имени Ленина около 9 тысяч болельщиков.

«А это даже не Вторая лига. Поэтому сборной России нужно больше ездить по периферии, развивать футбол на периферии», – указал Сёмин.

Отметим, что знаменитый орловец работал главным тренером сборной России по футболу.

Ближайший матч с участием национальной команды состоится 20 ноября в Волгограде. Россия сразится с футбольной сборной Кубы.

ИА «Орелград»