Бастрыкин снова обратил внимание на Орёл

Глава СК поручил возбудить уголовное дело.

Причиной стал неприятный конфликт, который произошёл в Заводском районе Орла прямо в День народного единства. 20-летний гражданин Таджикистана избил 16-летнего орловца, а затем потребовал перевести на его счёт 2600 рублей. После в ситуацию вмешалась полиция.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах», – рассказали в Следственном комитете.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Отметим, что ранее в полиции сообщили, что нападавший возместил пострадавшему причинённый материальный ущерб.

ИА «Орелград»