Под Орлом предприятие ЖКХ крупно задолжало работникам

7.11.2023 | 12:36 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Задолженность по заработной плате составила 1,7 миллиона рублей.

Фото: Управление по госохране ОКН Орловской области

Нарушение выявила Урицкая межрайонная прокуратура. Как рассказали в надзорном ведомстве, такая задолженность сформировалась у местного предприятия «Жилводсервис».

Общество с ограниченной ответственностью вовремя не выдало зарплату 57 работникам в период с июля по август текущего года. Прокуратура внесла директору ООО представление об устранении нарушений. Также его привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение трудового законодательства.

«В результате вмешательства прокуратуры перед работниками организации погашена задолженность по заработной плате в сумме более 1,7 миллиона рублей», – сообщили в ведомстве.

«Жилводсервис» зарегистрирован в Нарышкино на улице Лермонтова, 1. ООО существует с 2008-го года. Основным видом его деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда.

Ранее стало известно, что орловская прокуратура наказала нерадивого подрядчика, который «запорол» работы по реализации нацпроекта «Образование».

ИА «Орелград»


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