Орловщина получила 665 миллионов на Красный мост

Ожидается, что это позволит успешно завершить проект.

Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Деньги перечислили ещё на минувшей неделе. Таким образом общее финансирование национальных проектов в нашем регионе выросло до 11,7 миллиарда рублей.

За последнюю неделю на реализацию национальных проектов выделялось 66,2 миллиона. В частности, деньги пошли на благоустройство территорий, строительство очистных сооружений на Весёлой Слободе, капитальный ремонт Ливенской ЦРБ, а также Новосильского краеведческого музея и Высокинского дома культуры.

Общее освоение средств составляет 70,4% от предусмотренного объёма (по муниципальным проектам – 76,4%). Эти показатели выше статистики минувшего года. Сообщается, что полностью «отстрелялись» по реализации национальных проектов 16 районов Орловщины, а также Орловский муниципальный округ.

Ранее стало известно, что федеральный бюджет передаст Орлу 80 миллионов на строительство Красного моста (на условиях незначительного софинансирования). О решении передать помощь в 665 миллионов сообщалось две недели назад.

ИА «Орелград»