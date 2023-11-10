Орловское сельхозпредприятие перестаралось с пестицидами

Разрешённые дозировки оказались превышены.

Нарушение выявило региональное Управление Россельхознадзора. Как рассказали в ведомстве, специалисты пришли к такому выводу, проанализировав данные из Федеральной государственной информационной системы «Сатурн». Она отслеживает важнейшие события, связанные с сельским хозяйством.

С пестицидами «переборщило» ООО «Колос». Сообщается, что проблемы выявили на земельных участках, расположенных в Краснозоренском районе. Предприятие превысило разрешённые дозировки, указанные в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов.

По данным ведомства, «Колос» применил таким образом пестициды «Купаж» (для обработки сои), «Гранат» (для обработки овса) и «Гермес» (для обработки гороха). Это является нарушением федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

«Хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства», – указали в пресс-службе. Также в Россельхознадзоре напомнили, что неправильное применение пестицидов и агрохимикатов оборачивается негативным воздействием как на людей, так и на окружающую среду.

Согласно открытым данным, ООО «Колос» зарегистрировано в 2014-м году в Краснозоренском районе в селе Большая Чернава. Уставной капитал предприятия – пять миллионов рублей. Основным видом деятельности является выращивание зерновых и зернобобовых культур, а также семян масличных культур.

ИА «Орелград»