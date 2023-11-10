В Орле у Красного моста начали ремонтировать рельсы

Работы ведутся на Карачевской и Грузовой.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, над ремонтом трудятся сразу три организации – муниципальные «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и «Спецавтобаза» и частная строительная компания «Северный путь».

Кроме указанных улиц, в планах – ремонт трамвайного полотна на Пушкина, 1-й Курской, Старо-Московской и Привокзальной. Всего предстоит привести в порядок около 10 проблемных участков.

Как уточнили в мэрии, на Карачевской работники частной компании регулируют ширину колеи и выставляют само полотно в один уровень с асфальтом. Затем муниципальная «Спецавтобаза» будет укладывать асфальтовое покрытие уже внутри трамвайных путей.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин заверил горожан, что после завершения реконструкции Красного моста, намеченной на 30 ноября, электротранспорт вернётся на свои прежние маршруты. Что касается как минимум нескольких автобусов, то они могут как остаться на своих нынешних маршрутах, так и вернуться на «исторические» – это зависит от мнения самих орловцев.

ИА «Орелград»