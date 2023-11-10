В Орле у Красного моста начали ремонтировать рельсы

10.11.2023 | 17:40 Новости, Строительство

Работы ведутся на Карачевской и Грузовой.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, над ремонтом трудятся сразу три организации – муниципальные «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и «Спецавтобаза» и частная строительная компания «Северный путь».

Кроме указанных улиц, в планах – ремонт трамвайного полотна на Пушкина, 1-й Курской, Старо-Московской и Привокзальной. Всего предстоит привести в порядок около 10 проблемных участков.

Как уточнили в мэрии, на Карачевской работники частной компании регулируют ширину колеи и выставляют само полотно в один уровень с асфальтом. Затем муниципальная «Спецавтобаза» будет укладывать асфальтовое покрытие уже внутри трамвайных путей.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин заверил горожан, что после завершения реконструкции Красного моста, намеченной на 30 ноября, электротранспорт вернётся на свои прежние маршруты. Что касается как минимум нескольких автобусов, то они могут как остаться на своих нынешних маршрутах, так и вернуться на «исторические» – это зависит от мнения самих орловцев.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования