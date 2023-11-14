В Орле площадь Ленина готовят к Новому году

14.11.2023 | 17:50 Новости, Общество

Здесь уже собирают главную ёлку области.

Фото: newsorel.ru

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, она будет выше прошлогодней на четыре метра. Общая длина новогоднего дерева составит 22 метра. Сейчас на площади собирают каркас ёлки.

Кроме того, в других точках города разместят ещё шесть новогодних деревьев – их установят во всех районах, рядом с популярными местами культуры и досуга. В настоящий момент также идёт монтаж ёлки в Детском парке.

На улице Ленина у торгового центра «Малиновая вода» установят световую конструкцию в виде трамвая. Это будет не просто украшением, но и напоминанием о юбилее этого вида транспорта – в текущем месяце исполнилось 125 лет запуску трамвайного движения в нашем городе. Кроме того, несколько десятилетий трамвай курсировал именно по улице Ленина.

Также на площади Ленина начали устанавливать домики-шале для праздничной ярмарки. Как обычно, их украсят лапником и гирляндами. Ярмарка начнёт работать 22 декабря. После того, как будет завершена работа по установке ёлки и домиков, на площади начнут заливать новогодний каток.

Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования