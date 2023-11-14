Задержать подозреваемого в приставаниях к мальчику помогли камеры

Инцидент произошёл в Орле на стадионе Ленина.

О происшествии стало известно накануне. По предварительным данным, мужчина, находясь в душевой бассейна стадиона, совершил развратные действия в отношении 13-летнего мальчика, ученика седьмого класса. В этот момент они находились в душевой в одиночестве. Впоследствии подозреваемый был задержан и взят под стражу до суда.

Новые подробности об инциденте сообщают «Вести-Орёл». Как выяснили журналисты, мальчик, вырвавшись от обидчика и придя домой, сначала рассказал обо всём старшей сестре. Уже от неё о событии узнали родители, после чего они обратились в полицию.

Как рассказал директор стадиона имени Ленина Александр Родин, установить подозреваемого помогли записи с видеокамер. Только в коридорах стадиона установлено 16 камер, непосредственно в самом бассейне – две, которые следят за ситуацией с разных ракурсов. Видеоинформация постоянно поступает к контролёру.

Ранее сообщалось, что подозреваемый – житель Орла, возглавляющий производственный отдел фирмы, которая занимается дорожным ремонтом. Известно, что он не пользовался бассейном по абонементу, а покупал разовые билеты. Как правило, мужчина посещал его два раза в неделю, по вторникам и четвергам, причём выбирал позднее время (17 или 18 часов).

ИА «Орелград»