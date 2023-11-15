На Орловщине досрочно отремонтировали важную дорогу

15.11.2023 | 11:24 Новости, Строительство

Это трасса «Горки – Шаблыкино».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, на трассе привели в порядок 13 километров 300 метров дорожного полотна. Здесь заменили повреждённые участки, уложили новый асфальт и установили знаки и ограждения.

«В процессе ремонта использовались современные технологии и материалы, что позволило достичь высокого качества работ», – отметили в пресс-службе. Задача выполнялась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отметим, что ремонт делали досрочно. Трассу должны были «облагообразить» только в будущем году. Однако, видимо, учтя ряд моментов, власти решили поторопиться.

Данная дорога соединяет населённые пункты сразу в трёх районах области (Хотынецком, Урицком и Шаблыкинском), также здесь находится 15-метровый мост. При этом трасса пользуется у водителей «дурной славой». До ремонта состояние дорожного покрытия оставляло желать много лучшего.

ИА «Орелград»


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