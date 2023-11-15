В Орле отремонтировали 40% трамвайных путей

Работы ведутся в окрестностях Красного моста.

Об этом в социальных сетях рассказал мэр города Юрий Парахин. По его словам, трамвайное полотно на Карачевской и Пушкина (рядом с мостом) приведено в порядок полностью. Отремонтированы около 400 метров путей – это примерно 40% от намеченных на этот год объёмов.

Сейчас работы ведутся на Старо-Московской и Грузовой. Напомним, что в общей сложности в Орле должны отремонтировать около 10 проблемных участков в Заводском и Железнодорожном районах. Задачу выполняют сразу три предприятия – муниципальные ТТП и «Спецавтобаза» и частная строительная компания «Северный путь».

««Спецавтобаза» вскрывает полотно, затем ТТП и «Северный путь» проводят текущий ремонт — ремонтируют стыки, выравнивают просадки. Получается очень быстро», – рассказал Парахин.

Отметим, что работы на трамвайных путях должны завершиться 30 декабря, а движение по Красному мосту обещают возобновить 30 ноября. В связи с этим администрация Орла заверила жителей города, что трамваи снова поедут «через реку» именно в последний день последнего месяца осени.

«Запуск трамвайного движения в Железнодорожном районе планируется осуществить одновременно с открытием движения по Красному мосту – 30 ноября», – сообщили с официального аккаунта мэрии «ВКонтакте».

ИА «Орелград»