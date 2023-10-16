Капремонт приюта для животных может завершиться в ноябре

Подрядчика крупно оштрафовали.

Речь идёт об объекте, который находится на Наугорском шоссе. Его судьба обсуждалась на профильном комитете Орловского областного Совета народных депутатов (по аграрной политике, природопользованию и экологии).

Как сообщает «Орёлтаймс», новый срок назвал начальник Управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский. «Обещали сдать к 1 сентября, планируют до конца ноября. Работы ведутся», — заявил он.

Приют строит ООО «СБМ». Его должны были возвести ещё год назад – к 1 октября 2022-го года. Однако дату сместили сначала на май текущего года, а потом на декабрь (на 28-е число). Получается, приют могут сдать даже немного раньше.

Капитальный ремонт обойдется бюджету в 37 миллионов рублей. Часть этих средств «СБМ» уже получило.

Недавно прокуратура привлекла генерального директора подрядной организации к административной ответственности. Его оштрафовали на полтора миллиона рублей. Причиной стали как раз «проволочки» со сдачей важного объекта.

ИА «Орелград»