Прокуратура требует отменить снос 162-хлетнего дуба

Представление направлено мэру Орла.

Речь идёт о дубе на бульваре Победы, который был посажен в год отмены крепостного права (1861), а 2 октября текущего года пострадал из-за урагана.

Вначале городские власти, обследовав дерево, приняли решение о его сносе. Однако в дело вмешалась прокуратура. Как стало известно сегодня, эксперты пришли к выводу, что возможность сохранить дерево существует. Необходимо принять меры к оздоровлению дуба, а также огородить его в целях безопасности прохожих.

Орловская природоохранная межрайонная прокуратура направила представление мэру Орла Юрию Парахину. Ведомство поставило вопрос об отмене разрешения на снос, а также принятии других мер.

«Ход и результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры», – указали в надзорном органе.

Экспертиза, инициированная прокуратурой, проводилась 7 ноября. Дуб обследовали эксперты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» (в рамках всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы»). Специалисты, используя резистограф, изучили скрытые пороки ствола и отобрали древесные керны. Затем материал направили в Москву в дендрохронологическую лабораторию.

Также в прокуратуре напомнили, что в 2015-м году дуб включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Кроме того, ему присвоили статус памятника живой природы.

ИА «Орелград»