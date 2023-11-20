В Орле началась реставрация Дома Лизы Калитиной

Об этом сообщил Михаил Вдовин.

Первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов и глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда» рассказал, что ремонтные и реставрационные работы выполняет компания «Рубитек Продукт», которая арендовала здание на льготных основаниях. Непосредственным исполнителем является ООО «Коэнергия».

«В настоящее время идёт уборка мусора и очистка стен от штукатурки», – поделился Вдовин.

«Рубитек Продукт» сняла Дом Лизы Калининой на 49 лет за минимальную стоимость, но с охранными обязательствами. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Также Михаил Вдовин пообещал, что Попечительский совет по возрождению «Дворянского гнезда» берёт процесс реставрации под общественный контроль. В ближайшее время прямо на объекте пройдёт координационное совещание с участием всех заинтересованных лиц.

ИА «Орелград»