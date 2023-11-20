В Орле началась реставрация Дома Лизы Калитиной

20.11.2023 | 16:56 История, Культура, Новости, Общество

Об этом сообщил Михаил Вдовин.

Дом Лизы Калитиной. Фото: ИА «Орелград»

Первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов и глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда» рассказал, что ремонтные и реставрационные работы выполняет компания «Рубитек Продукт», которая арендовала здание на льготных основаниях. Непосредственным исполнителем является ООО «Коэнергия».

«В настоящее время идёт уборка мусора и очистка стен от штукатурки», – поделился Вдовин.

«Рубитек Продукт» сняла Дом Лизы Калининой на 49 лет за минимальную стоимость, но с охранными обязательствами. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Также Михаил Вдовин пообещал, что Попечительский совет по возрождению «Дворянского гнезда» берёт процесс реставрации под общественный контроль. В ближайшее время прямо на объекте пройдёт координационное совещание с участием всех заинтересованных лиц.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования