Мценские чиновники скрыли свои доходы

21.11.2023 | 11:12 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявила прокуратура.

Мценск. Фото: ИА “Орелград”

Как сообщает надзорное ведомство, их допустили должностные лица из Управления по муниципальному имуществу города Мценска. Таковых оказалось семеро человек.

Как установила Мценская межрайонная прокуратура, работники Управления указали в справках о доходах за 2021-й и 2022-й годы неполную информацию. В частности, орловцы не внесли туда все данные о размерах своих доходов, о счетах, открытых в кредитных и банковских организациях, а также о недвижимости, находящейся в их пользовании.

В связи с этим прокурор внёс в адрес начальника Управления по муниципальному имуществу представление. После этого лиц, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что прокуратура подала апелляцию на приговор, вынесенный орловским журналистам.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования