Мценские чиновники скрыли свои доходы

Нарушения выявила прокуратура.

Как сообщает надзорное ведомство, их допустили должностные лица из Управления по муниципальному имуществу города Мценска. Таковых оказалось семеро человек.

Как установила Мценская межрайонная прокуратура, работники Управления указали в справках о доходах за 2021-й и 2022-й годы неполную информацию. В частности, орловцы не внесли туда все данные о размерах своих доходов, о счетах, открытых в кредитных и банковских организациях, а также о недвижимости, находящейся в их пользовании.

В связи с этим прокурор внёс в адрес начальника Управления по муниципальному имуществу представление. После этого лиц, допустивших нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что прокуратура подала апелляцию на приговор, вынесенный орловским журналистам.

ИА «Орелград»