В Орловскую область поступило 25 новых автобусов

21.11.2023 | 11:23 Новости, Общество

Сейчас ведётся их приёмка.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Всего до конца этого года наш регион закупит 80 новых автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов, сообщает «Первый областной». Для этого Орловщина взяла специальный казначейский кредит объёмом в 400 миллионов рублей.

Это автобусы среднего и малого классов. Планируется, что они будут работать, в том числе, и на селе.

Покупки распределят следующим образом:

  • Мценск – 10 единиц,
  • Мценский район – 12 единиц,
  • Ливны – 10 единиц,
  • Ливенский район – 22 единицы,
  • Покровский район – 2 единицы,
  • другие межмуниципальные маршруты – 24 единицы.

Ожидается, что все автобусы выйдут на маршруты уже в будущем году.

Ранее стало известно, что пробный пуск электротранспорта по Красному мосту состоится 25 ноября.

ИА «Орелград»


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