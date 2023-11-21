В Орловскую область поступило 25 новых автобусов

Сейчас ведётся их приёмка.

Всего до конца этого года наш регион закупит 80 новых автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов, сообщает «Первый областной». Для этого Орловщина взяла специальный казначейский кредит объёмом в 400 миллионов рублей.

Это автобусы среднего и малого классов. Планируется, что они будут работать, в том числе, и на селе.

Покупки распределят следующим образом:

Мценск – 10 единиц,

Мценский район – 12 единиц,

Ливны – 10 единиц,

Ливенский район – 22 единицы,

Покровский район – 2 единицы,

другие межмуниципальные маршруты – 24 единицы.

Ожидается, что все автобусы выйдут на маршруты уже в будущем году.

Ранее стало известно, что пробный пуск электротранспорта по Красному мосту состоится 25 ноября.

ИА «Орелград»