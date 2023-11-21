В горсовете обсудили нападение собаки на ребёнка

21.11.2023 | 13:01 Важное, Новости, Общество

Орёл оказался экономически беззащитен перед данной проблемой.

Фото: ИА “Орелград”

Заместитель председателя горсовета Орла Сергей Швалов сообщил об инциденте на заседании профильного комитета 21 ноября. Собака напала на ученика школы №29 в минувшую пятницу. Это произошло на улице Нормандия-Неман.

«Город даже не может отреагировать», – пожаловался Швалов.

На решение данной проблемы Орёл получил 9 миллионов рублей по некому нормативу. Средства уже закончились, а год – еще нет.

«Что делать? – задался вопросом заместитель председателя горсовета Владимир Негин. – Собакам сказать: не сметь кусать, пока лимиты не доведут?»

Председатель комитета Тимур Нерушев сообщил, что к нему также поступают жалобы от жителей. У них вызывают опасение стаи собак в парке Ботаника.

Председатель КСП Татьяна Успенская отметила, что изначально город должен был получить на борьбу с безнадзорными животными 11 миллионов рублей.

«Этих средств крайне недостаточно. А нам до 9 миллионов сократили. Мы можем направить средства, только если будет излишек», – уточнила Успенская.

Учитывая, что Орёл в финансовой яме, депутаты решили обратиться в администрацию Орловской области с просьбой выделить дополнительные средства на отлов агрессивных животных.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования