В обстоятельствах ДТП на Наугорке разберётся прокуратура

12.1.2024 | 18:23 Новости, Происшествия

Ведомство уже проводит проверку.

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Известно, что на место выезжал прокурор Советского района. Надзорное ведомство изучает соблюдение законодательства, связанного с организацией дорожного движения и пассажирских перевозок.

Предварительно ведомство подтвердило данные, ранее озвученные полицией – о том, что виновником ДТП стал водитель легковой машины, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с маршруткой.

В медучреждение доставили шестерых пострадавших пассажиров автобуса, в том числе 9-летнего мальчика.

ИА «Орелград»


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