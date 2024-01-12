В обстоятельствах ДТП на Наугорке разберётся прокуратура

Ведомство уже проводит проверку.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Известно, что на место выезжал прокурор Советского района. Надзорное ведомство изучает соблюдение законодательства, связанного с организацией дорожного движения и пассажирских перевозок.

Предварительно ведомство подтвердило данные, ранее озвученные полицией – о том, что виновником ДТП стал водитель легковой машины, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с маршруткой.

В медучреждение доставили шестерых пострадавших пассажиров автобуса, в том числе 9-летнего мальчика.

ИА «Орелград»