В Орле маршрутка попала в серьёзное ДТП

Авария случилась рядом с Наугорским кладбищем.
Это произошло сегодня. Сейчас на месте работают экстренные службы. Видеозапись с последствиями ДТП опубликована в сообществе «Город Орёл | Орловчане Вконтакте».
Судя по ней, в столкновении участвовали маршрутка и легковой автомобиль, которые двигались в одном направлении. Транспортные средства получили серьёзные видимые повреждения.
По предварительной информации, которую сообщают очевидцы ДТП в соцсетях, в аварии никто не погиб. Однако есть как минимум один пострадавший – причём несовершеннолетний, мальчик, получивший черепно-мозговую травму. Ребёнок ехал в машине.
Ранее стало известно, что под Орлом двое мужчин врезались в столб.
ИА «Орелград»