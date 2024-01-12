В Орле маршрутка попала в серьёзное ДТП

12.1.2024 | 15:38 Новости, Происшествия

Авария случилась рядом с Наугорским кладбищем.

Фото: vk.com/vk_orel

Это произошло сегодня. Сейчас на месте работают экстренные службы. Видеозапись с последствиями ДТП опубликована в сообществе «Город Орёл | Орловчане Вконтакте».

Судя по ней, в столкновении участвовали маршрутка и легковой автомобиль, которые двигались в одном направлении. Транспортные средства получили серьёзные видимые повреждения.

По предварительной информации, которую сообщают очевидцы ДТП в соцсетях, в аварии никто не погиб. Однако есть как минимум один пострадавший – причём несовершеннолетний, мальчик, получивший черепно-мозговую травму. Ребёнок ехал в машине.

Ранее стало известно, что под Орлом двое мужчин врезались в столб.

ИА «Орелград»


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