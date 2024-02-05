Под Орлом в ДТП пострадала годовалая девочка

Авария произошла во Мценском районе.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Накануне в 17 часов 55 минут легковой автомобиль «Хонда CR-V» ехал по федеральной трассе «Крым». Машина двигалась со стороны Москвы в сторону Курска. За рулём сидел 53-хлетний мужчина.

Авария произошла на 343-м километре. Машина съехала с дороги и перевернулась.

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Хонда» (девочка 2023 года рождения) получила телесные повреждения», – сообщили в ГИБДД. Однако госпитализация ребёнку не потребовалась.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП. Это – единственное, в котором пострадали люди.

ИА «Орелград»