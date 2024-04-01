Орловца поймали на публичных призывах к терроризму

1.4.2024 | 15:43 Закон и порядок, Новости, Общество

Возбуждено уголовное дело.

Фото: ИА «Орёлград»

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, по текущей версии, мужчина разместил «ВКонтакте» публикации, которые побуждали к враждебным действиям. Они были направлены против представителей органов власти.

Дело возбудили по соответствующей статье (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Сейчас в его рамках проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что орловца осудили на семь лет колонии общего режима за призыв к террору и фейки об СВО.

ИА «Орёлград»


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