Орловца поймали на публичных призывах к терроризму

Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, по текущей версии, мужчина разместил «ВКонтакте» публикации, которые побуждали к враждебным действиям. Они были направлены против представителей органов власти.

Дело возбудили по соответствующей статье (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Сейчас в его рамках проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что орловца осудили на семь лет колонии общего режима за призыв к террору и фейки об СВО.

ИА «Орёлград»