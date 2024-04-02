В Орле заведующей детсадом грозит до шести лет лишения свободы

2.4.2024 | 12:05 Новости

Женщине предъявили обвинение.

Детсад №31 Орла. Фото: vk.com/public200384501

Орловчанке вменяют пункт «б» части 2 статье 238 УК РФ. Она касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Поскольку речь идёт о детях в возрасте до шести лет, максимальное наказание, которое угрожает женщине – это штраф в размере до полумиллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет (со штрафом в аналогичном размере).

На данный момент прокурор Северного района Орла утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в местный суд. В ближайшее время начнётся судебный процесс.

Напомним, громкая история произошла 28 сентября минувшего года. Тогда трёхлетний мальчик покинул территорию садика, самовольно выйдя за ворота, не оборудованные запорным устройством. В итоге ребёнок оказался на проезжей части и пострадал в ДТП. Его пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»


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