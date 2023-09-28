Трёхлетка, попавший в ДТП, убежал из детсада №31

Прокуратура проводит проверку.

В надзорном ведомстве поделились новой информацией о сегодняшнем происшествии. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, мальчик является воспитанником детского сада №31. Ребёнок остался без присмотра ответственных сотрудников, покинул учреждение, вышел на проезжую часть и был сбит грузовым автомобилем.

На данный момент орган надзора уже направил определённые материалы, добытые в связи с этим случаем, в следственные органы для дальнейшей правовой оценки деятельности (бездействия) сотрудников детского сада.

«Ребёнок доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — подтвердили в ведомстве. Однако степень тяжести полученных травм до сих пор остаётся неизвестной.

Напомним, что мальчику — всего три года. Инцидент произошёл на Московском шоссе. Садик находится на этой же улице (в доме №115), недалеко от проезжей части.

ИА «Орелград»