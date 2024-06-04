Выпускники орловских школ сдали ЕГЭ по обществознанию

Также одиннадцатиклассники прошли испытание по физике.
Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области, обществознание сдавали 1284 школьника из нашего региона. ЕГЭ по физике – 393 выпускника.
Экзамены проходили в 22 пунктах приёма, оснащённых необходимым оборудованием – видеонаблюдением, металлодетекторами, глушителями сигналов связи. Для участников экзамена с ограниченными возможностями здоровья организовали 10 пунктов приёма экзаменов (ППЭ) на дому.
За ходом ЕГЭ следили 4 федеральных и 30 региональных общественных наблюдателей. Итоги экзамена станут известны 20 июня.
Напомним, что обществознание остаётся самым популярным ЕГЭ по выбору в Орловской области.
ИА «Орелград»