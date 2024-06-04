Выпускники орловских школ сдали ЕГЭ по обществознанию

4.6.2024 | 16:08 Новости, Образование

Также одиннадцатиклассники прошли испытание по физике.

Фото: vk.com/dep_obr

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области, обществознание сдавали 1284 школьника из нашего региона. ЕГЭ по физике – 393 выпускника.

Экзамены проходили в 22 пунктах приёма, оснащённых необходимым оборудованием – видеонаблюдением, металлодетекторами, глушителями сигналов связи. Для участников экзамена с ограниченными возможностями здоровья организовали 10 пунктов приёма экзаменов (ППЭ) на дому.

За ходом ЕГЭ следили 4 федеральных и 30 региональных общественных наблюдателей. Итоги экзамена станут известны 20 июня.

Напомним, что обществознание остаётся самым популярным ЕГЭ по выбору в Орловской области.

ИА «Орелград»


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