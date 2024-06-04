В Орле пройдёт всероссийская конференция по Судбищенской битве

Она приурочена к очередной годовщине события.

Мероприятие пройдёт 7 и 8 июня, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

В этом году Судбищенской битве исполняется 469 лет. Впрочем, тема конференции несколько шире. Официальное название мероприятия – «Борьба России за выход к южному геополитическому рубежу в 16-18 веках: проблемы музеефикации и мемориализации военной истории России».

Конференцию организует Орловский краеведческий музей совместно с институтом археологии РАН, ОГУ имени Тургенева и областным краеведческим обществом. Открытие состоится 7 июня в 10 часов в центре «Точка кипения» на базе фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета имени Тургенева.

Ожидаются участники из Москвы, Петербурга, Тулы, Брянска, Белгорода и Луганска. По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов, который распространят по ведущим библиотекам и вузам Российской Федерации.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»