Орловца будут судить за фейки об армии

Обвинительное заключение утверждено.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Известно, что обвиняемому 28 лет. Это житель города Орла. Обвинение утвердил прокурор Заводского района.

Мужчине вменяют статью 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Согласно текущей версии, в июле минувшего года орловец разместил в соцсетях видео и тексты, которые содержали заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе СВО. В ближайшее время начнётся судебный процесс.

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативной деятельности УФСБ России по Орловской области», – отметили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»