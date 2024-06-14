В Орле показали газеты от июня 1941 года

В городе стартовала выставка «Есть у войны печальный день начальный…».

Ко Дню памяти и скорби в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина подготовили выставку литературы «Есть у войны печальный день начальный…». Она уже открылась и будет работать по 27 июня. Как говорят организаторы, особенно интересны посетителям будут газеты «Правда», «Известия», «Комсомолец» и «Орловская правда», изданные в июне 1941 года. Они являются свидетельствами событий, ознаменовавших начало Великой Отечественной войны.

«В них наглядно пролегла граница между сообщениями о мирной жизни: заботах тружеников полей, премьерах в театрах, выпускных школьных экзаменах, публикующихся еще даже в номерах за 22 июня, а вот с полос от 23 июня на нас грозно смотрит Война, – говорят в «Бунинке». – В газете «Правда» за 23 июня 1941 года опубликован текст выступления по радио заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР и народного комиссара иностранных дел товарища Молотова о нападении Германии на СССР».

В этом же издании опубликованы указы Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» и «О мобилизации военнообязанных». Словом, как говорят в библиотеке, «выставка дает посетителям редкую возможность почувствовать на себе дыхание той страшной и героической поры нашей истории, испытать гордость за своих отцов, дедов, за всех тех, кто выжил, за тех, кто погиб, защищая Родину. 22 июня – это дата, призывающая нас к умению извлекать уроки из прошлого и делать правильные выводы на все времена. Помнить – наш долг перед прошлым и наша обязанность перед будущим».

В экспозицию выставки включены не только раритетные издания, выпущенные 83 года назад. Вниманию посетителей также представлена современная пресса, рассказывающая о тех далеких событиях устами их очевидцев – ветеранов войны. На выставке представлены тематические выпуски таких изданий, как «Российская газета», «Красная звезда», «Военно-промышленный курьер», «Российская история», «Новая и новейшая история», «Российская федерация сегодня», «Родина».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»