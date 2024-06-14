В Орловской области бесправный водитель сбил велосипедиста

14.6.2024 | 10:25 Новости, Происшествия

Потерпевшего госпитализировали.

Фото: Управление ГАИ Орловской области

ДТП случилось накануне в 18 часов 30 минут в Залегощенском районе в селе Моховое. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГАИ Орловской области.

43-летний мужчина ехал на «Дэу Нексия» по местной улице Светланы Чугуновой. Водительского удостоверения он не имел. У дома №33 орловец сбил 35-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

Потерпевшего госпитализировали с травмами, причём не в местную ЦРБ, а в областную клиническую больницу.

Также накануне в Орле автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста. ДТП случилось на улице Гагарина. «Семёрка» наехала на 12-летнего мальчика, который пересекал «зебру» верхом на велосипеде.

Ребёнка доставили в НКМЦ имени Круглой. Однако в итоге его отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, совсем недавно в Орле произошло ещё одно похожее ДТП.

Фото: Управление ГАИ Орловской области

ИА «Орелград»


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