В Орловской области бесправный водитель сбил велосипедиста

Потерпевшего госпитализировали.

ДТП случилось накануне в 18 часов 30 минут в Залегощенском районе в селе Моховое. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГАИ Орловской области.

43-летний мужчина ехал на «Дэу Нексия» по местной улице Светланы Чугуновой. Водительского удостоверения он не имел. У дома №33 орловец сбил 35-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

Потерпевшего госпитализировали с травмами, причём не в местную ЦРБ, а в областную клиническую больницу.

Также накануне в Орле автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста. ДТП случилось на улице Гагарина. «Семёрка» наехала на 12-летнего мальчика, который пересекал «зебру» верхом на велосипеде.

Ребёнка доставили в НКМЦ имени Круглой. Однако в итоге его отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, совсем недавно в Орле произошло ещё одно похожее ДТП.

ИА «Орелград»