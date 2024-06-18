Строитель школы в Жилина отказался от орловской экспертизы

Подрядчик расторг контракт с организацией из Орла.

Об этом сообщила начальник проектного отдела КУ ОО «Орелгосзаказчик» Татьяна Крамзина на заседании профильного комитета облсовета 17 июня. Школа в Жилина все еще на этапе проектирования.

«В настоящее время подрядчик (АС Монтаж) расторг контракт с АУОО «Орелгосэкспертиза» на прохождение государственной экспертизы проекта документации. Подрядчиком проектная документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В настоящее время проходит проверку на комплектность. До конца этой недели планируется заключить договор. До 31 августа планируется получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации», – обнадежила Татьяна Крамзина.

Подрядчик получил существенный аванс – 557 миллионов рублей. На эти средства выполнил подготовительные работы: установил забор и временные здания, сделал планировку территории, выемку грунта под фундамент. Остаток средств в изначальном счету составляет 157 миллионов 277 тысяч рублей, сообщила Татьяна Крамзина. Ранее она же проинформировала орловцев, что срок сдачи школы перенесен на ноябрь 2024 года.

Контракт на строительство школы в деревне Жилина был заключен в апреле 2023 года. Подразумевается работа «под ключ». Общая стоимость составляет 1,424 млрд рублей. Из этой суммы строительство и монтаж – 1,157 млрд рублей. Проект и изыскательские работы – 23 миллиона рублей. Оборудование – 242 миллиона рублей. В сентябре 2023 года в Жилина уже заложили «капсулу времени». В церемонии принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Объекты на «рекламной паузе», так оценил на одном из мероприятий заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков, когда обсуждались сотни претензий к документации.

ИА “Орелград”