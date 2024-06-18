В Ливнах опровергли информацию об отмене «Лиц года»

Изменится лишь порядок отбора.

Ранее стало известно, что глава Ливен Сергей Трубицин отменил постановление о награждении победителей церемонии «Лица года». При этом указывалось, что такое решение принималось в связи с утверждением другого постановления – «О Галерее трудовой Славы города Ливны».

Как сообщают «Орловские новости», в администрации города разъяснили, что ежегодная церемония награждения «Лиц года» всё же состоится. «Изменится лишь порядок отбора награждаемых в ходе церемонии – ливенцев, внёсших значительный вклад в социально-экономическое развитие города», – пояснили чиновники.

Церемония «Лица года» проводится в Ливнах с 2002-го. Ближайшее мероприятие состоится 28 июня.

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ИА «Орелград»