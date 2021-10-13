Премьер Мишустин назвал позором ситуацию с орловским «Титаником»: видео

Мишустин отреагировал на недостроенную больницу в центре Орла.

«Это просто позор!», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин губернатору Андрею Клычкову о ситуации с недостроенной на Бульваре Победы больнице.

«Люди которые ходят, смотрят, они соответствующим образом формируют отношение к властям. В том числе региональным и местным. Это недопустимо», — заявил Мишустин.

Сегодня премьер-министр прибыл в Орел с рабочим визитом. По информации «Орелграда», он должен посетить предприятия «Орелмасло» и «Протон», а также недостроенный корпус Орловской областной клинической больницы.

ИА «Орелград», видео телеграмм-канал «Вы слушали Маяк»

ДОПОЛНЕНИЕ.