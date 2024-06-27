На Орловщине юношу госпитализировали после ДТП

Авария произошла в Новосиле.

Как рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, всё случилось накануне в 19 часов. ДТП произошло на перекрёстке улицы Ленина и переулка Володарского.

45-летняя женщина ехала на «Шкоде» по Ленина в сторону улицы Луначарского. Водитель допустила столкновение с дорожным мотоциклом Rtgulmoto SK-6. Им управлял несовершеннолетний парень (2007 года рождения).

Юноша получил телесные повреждения. Его пришлось госпитализировать.

Всего за минувшие сутки Госавтоинспекция зарегистрировала на Орловщине 12 ДТП.

ИА «Орелград»