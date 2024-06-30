Орловец 8 лет пользовался поддельными правами

30.6.2024 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Мужчина приобрел их в 2018 году, а попался только в 2024-м.

Фото: ИА “Орелград”

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя за умышленное преступление против порядка управления. Иными словами, подсудимый попался на использовании фальшивого водительского удостоверения. Как рассказали в пресс-службе суда, было установлено, что данный гражданин незаконно хранил при себе поддельное водительское удостоверение в период времени с 14 марта 2018 года до 11 марта 2024 года. Причем он точно знал, что «данный документ изготовлен поддельным способом».

Попался гражданин только 11 марта 2024 года, как и было указано выше. Его автомобиль был остановлен для проверки документов сотрудниками Госавтоинспекции. Предъявленное им водительское удостоверение вызвало у полицейских сомнение в подлинности. Оно было изъято и впоследствии направлено на экспертизу. Последняя показала, что бланк водительского удостоверения был изготовлен обыкновенным способом цветной струйной печати.

Настоящие бланки водительских удостоверений выпускают предприятия АО «Гознак». В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. В отношении него был вынесен обвинительный приговор, мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. «В апелляционном порядке приговор Малоархангельского районного суда Орловской области не обжаловался, вступил в законную силу и обращен к исполнению», – добавили в пресс-службе суда.

ИА «Орелград»


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